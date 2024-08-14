Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и заявила, что на переговорах с россией у Украины будет серьезный козырь, а еще Запад давит на кремль по поводу обмена пленными.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Ускорит ли эта операция (ред. – на Курщине) официальные переговоры с врагом? И мы на этих переговорах теперь будем на позиции силы?

Если помните, мы говорили о том, что у Украины будет какой-то козырь или же что Украина будет в том положении, когда она будет диктовать условия свои. Я об этом не раз говорила. Казалось бы, месяц назад это звучало бы странно, исходя из той ситуации, которая у нас складывалась. А теперь понятно, что имели в виду карты, когда они говорили, что Украина будет диктовать условия на этих переговорах.

На Курщине удалось взять в плен много российских срочников, чеченцев, ахматовцев. Получится ли на них обменять наших азовцев и других пленных?

По сути, вот эти им не нужны, по большому счету… Ну, им свои люди не нужны.

Понимаете, здесь они уже сейчас будут как-то более покладистее что ли… Это то, что касается кремля, то, что в отношении западных партнеров. То есть будет идти давление на них для быстрейшего обмена. И здесь это не связано с теми военнопленными, которых взяли в плен в Курской и возьмут еще в Белгородской области.

Здесь они уже вынуждены идти на какие-то меры для себя в надежде на то, что они что-то получат, хоть какой-то бонус. То есть будем ожидать какого-то обмена.

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