Директор программы «Демократія та належне врядування» МФ «Відродження» Алексей Орловский рассказал, что сейчас они налаживают контакты с остальным миром, потому что все это время у нас была только евроинтеграция.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Сегодня фонд «Відродження» имеет пять программ, которые, с нашей точки зрения, в значительной степени отвечают сегодняшним вызовам. К примеру, программа «Европа и мир». Если раньше у нас была европейская программа, то сегодня это видно даже на уровне государственной политики, мы уже говорим, что нам нужно строить диалог с другими регионами, не только с Европой. Больше смотреть по сторонам, больше делать так, чтобы Украина была в тренде», – рассказывает Алексей Орловский.

То есть, объясняет он, речь идет о представительстве, донесении определенных интересов, налаживании определенного сотрудничества с тем же гражданским обществом, с журналистами, например, с той же самой Латинской Америкой и тому подобное. Это, утверждает эксперт, очень важная составляющая их работы, Украина должна выходить за пределы только европейской интеграции.

«Донором может быть Европейский Союз, Еврокомиссия как центральный исполнительный орган Европейского Союза, и здесь могут быть какие-то путешествия, действительно общение, обмен опыта с общественными организациями, иностранными активистами, экспертами, журналистами и т.д. Вот мир, меня действительно заинтересовало, мне очень оно заимпонировало, очень понравилось, а я не понимаю, кто финансирует, допустим, поездку в Индию. Индия будет это финансировать? Ну, вряд ли. Или Азербайджан, Казахстан, может быть, Африка? Что означает этот мир и где находятся средства, чтобы реализовывать?», - спрашивает Алексей Буряченко.

Как объясняет гость программы, это как раз грантовые средства, в частности это объявление определенных конкурсов, это могут быть форматы внеконкурсных проектных предложений, когда общественные организации инициируют что-то со своей стороны как раз для налаживания контактов в таком формате. И в частности, в рамках этих грантов, добавляет он, могут закладываться средства на подобные поездки, путешествия, но это не о туризме, разумеется, такие поездки имеют свою миссию.

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