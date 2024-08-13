Аюрведический терапевт Мария Ланг рассказала, как далеко ВСУ зайдут в Курской области, готовят ли уже россияне месть и удастся ли им это.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Атомная станция в Курчатове. Очень скоро украинские войска займут эту атомную станцию, это уже неизбежный момент.

В месть они будут пытаться на Запорожской станции опять-таки подорвать какое-то водохранилище. То есть все, что связано с водой, где хранится вода или какой-то берег, какую-то дамбу они будут пытаться разрушить. Удастся ли им это? Ну, может, удастся.

Что касается Сумской области, то тут вообще все должно быть хорошо. Но все-таки я бы помнила предостережение оракула о возможном выбросе радиации на Сумском направлении. То есть именно в Курчатове. Поэтому тут еще до конца расслабляться нельзя.

Мы ждем, что наши войска зайдут в Курск и займут эту атомную станцию, и освободят Запорожскую. И вот этот момент будет очень напряженный. Это будет ситуация с двумя атомными станциями, действительно очень напряженный момент, гораздо напряженнее, чем любая война. Потому что ядерная энергия, к большому сожалению, несет смерть всему миру, а не конкретно локально какому-то одному городу.

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