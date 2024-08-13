Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» и EDG-group, возглавляемая Святославом Нечипоренко, передали помощь военным. Средства, необходимые для выполнения задач на передовой, получили Третья отдельная штурмовая бригада, 68 отдельная егерская бригада Олексы Довбуша и 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.



Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда Надежда, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Удобные геймерские кресла – 70 штук – передали защитникам из Третьей отдельной штурмовой бригады. Они пригодятся для обустройства штабов на передовой и пунктов управления для операторов дронов.





Также на днях волонтеры «Надежды» доставили помощь защитникам Донецкой области. Зарядные станции, мавки, старлинки, генераторы, турникеты и другой груз передали 3 пограничному отряду имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса в Краматорске, а также бойцам роты ударных беспилотников «Шерни Довбуша» 68-й отдельной егерской бригады в Доброполье. Собрать этот груз помогли представители французских профсоюзов, Михаил Волынец, партнеры из Германии и США.

«Наш фонд давно и очень эффективно сотрудничает с компанией EDG-group и Святославом Нечипоренко. С их помощью мы уже снабдили мощными зарядными станциями и павербанками. и другие подразделения Вооруженных сил, которые сейчас воюют в самых сложных направлениях. Это пример социально ответственного бизнеса, который помогает военным, тесно сотрудничает с благотворителями и прилагает усилия по приближению нашей победы. Благодарим Святослава Нечипоренко, EDG-group и всех наших партнеров, которые присоединяются к поддержке Сил обороны», - рассказал Валерий Дубиль.