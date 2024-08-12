Власти создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой механизма экспорта военной техники с отечественных заводов.

Об этом говорится в материале ЭП .



Долгое время правительство избегало обсуждения возможности экспорта вооружений, однако, по информации ЭП, недавно в парламенте была создана специальная рабочая группа по разработке механизма выхода Украины на мировой рынок вооружений. Эта группа должна оценить риски и согласовать процедуры, позволяющие возобновить экспорт, не угрожая при этом национальной безопасности.

В СМИ сообщают, что идея состоит в том, чтобы между производителем и ГСЭК в процедуру экспортного контроля включить еще один орган, который анализировал бы каждую заявку на экспорт военной техники по определенным критериям и помогал ГСЭК принять окончательное решение.

Народный депутат Александр Мариковский рассказал ЭП, что на основе предложений ВСУ состоялось заседание комитета по вопросам экономического развития с участием Минобороны, ГСЭК, Минстратегпрома, Генштаба и других заинтересованных сторон.

На комитете создали рабочую группу по наработке политик для решения вопросов, связанных с экспортом вооружений. Наш комитет отвечает за экономическую часть вопроса.

Мы вместе с другими ведомствами и военными сядем за стол и будем договариваться: в какие страны можно экспортировать, какое оружие можем продавать, в какой форме должен быть выложен заказ, чтобы производитель мог гарантировать государству часть своих производственных мощностей, как они будут гарантировать, что не допустят утечки технологий за границу.

Как только рабочая группа разработает механизм, который устроит и оборону, и бизнес, он быстро превратится в решения на уровне законодательства», – подытожил депутат.

Разговоры об открытии экспорта вооружений появились из-за того, что государство не может законтрактовать все отечественные возможности по производству военной техники. Максимальный объем государственного заказа, на который могут рассчитывать отечественные вооруженные компании в 2024 году, составляет 6 млрд. дол. Заявленная состоятельность оборонной индустрии – около 20 млрд дол.



Агентство Минобороны не против, чтобы украинскому ОПК разрешили экспорт оружия. В середине июля директор агентства Марина Безрукова сказала, что Украина должна разрешить экспорт оружия, это принесет пользу экономике.