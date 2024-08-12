Подведем предварительные ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ и СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ-2024 в Париже.

Итак, в соответствии с МЕДАЛЬНЫМ ЗАЧЕТОМ, США и еще 8 стран Западного мира заняли места в первой десятке из 206 стран-участниц Олимпиады.

Лучшими спортивными государствами стали:

США – 126 медалей (из них 40 золотых);

Япония – 45 медалей (20 золотых);

Австралия – 53 медали (18 золотых);

Франция – 64 металла (16 золотых);

Нидерланды – 34 медали (15 золотых);

Великобритания – 65 медалей (14 золотых);

Южная Корея – 32 медали (13 золотых);

Италия – 40 медалей (12 золотых);

Германия – 33 медали (12 золотых).

Китай занял 2 место, завоевав 91 медаль (40 золотых).

Во второй десятке, кроме стран ЕС, только Узбекистан - 13 место, Кения - 17 и Бразилия - 20.

Украина с 12 медалями (3 золота) занимает 22 МЕСТА.

В общем, выступление нашей Олимпийской команды, учитывая военное положение в стране, можно считать УСПЕШНЫМ и Достойным.

Нынешний результат по количеству золотых медалей и месту в общем медальном зачете ЛУЧШИМ за период после Олимпиады-2012 в Лондоне.





Напомним, что Украина принимала участие, как Независимое Государство, в 8 летних Олимпийских играх с 1996 года.

В то же время, по количеству медалей нынешний результат - ВТОРОЙ ХУЖЕХ после Олимпиады-2016 в Рио-де-Женейро, где Украина завоевала 11 медалей.

По количеству золотых медалей - 5 результат из 8 Олимпиад (лучший был в Атланте-1996 - 9 золотых, а самый плохой на Олимпиаде-2020 - всего 1 золото).

По итоговому месту – 6 результат из 8 Олимпиад.



Стоит также отметить недоработку футбольных функционеров и игнорирование владельцами клубов потребностей олимпийской сборной по футболу, которая при формировании основного состава команды вполне могла претендовать на медали. Вспомним, что даже при фактически дублирующем составе наши футболисты обыграли команду Марокко, которая впоследствии уверенно завоевала бронзовые награды Олимпиады.



В то же время, так называемые «нейтральные спортсмены» от путинской России завоевали 1 медаль - серебро в женском теннисном парном разряде.





Самые большие друзья-союзники Путина продемонстрировали следующие результаты:

Иран – 21 место;

Куба – 32;

КНДР – 88 место.





Венесуэла, Никарагуа, Гондурас …не завоевали никакой медали.

И самый важный ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ вывод:

Олимпиада в Париже стала самой ПОПУЛЯРНОЙ по количеству проданных билетов и одной из самых лучших по просмотрам и одновременно





олимпийский мир не заметил отсутствия официальных команд по России и Беларуси.

Поэтому работаем дальше, чтобы очистить ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ от русской орды убийц, варваров и мародеров и их слуг в мире.



И не забываем, что СПОРТ был и остается важным фактором формирования имиджа УКРАИНЫ в мире – как государства СИЛЬНЫХ, МУЖСКИХ и НЕСЛОМНЫХ ЛЮДЕЙ.