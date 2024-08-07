Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Роб Ли проанализировал информацию о боевых действиях в Курской области РФ.

Об этом он написал у себя в сети X.

Некоторые первые мысли об этой операции. Важнейшим фактором в войне сейчас преимущество России в живой силе и наличии сил, в частности в пехоте. Это главная причина, почему Украина пытается умерить наступление России в Донецкой области”, - написал эксперт.



По его мнению, Украина имеет ограниченные силы для подкрепления находящихся под давлением подразделений или для остановки прорывов.

“Ограниченная операция может достичь ограниченных целей, но более амбициозная операция связана с большими рисками. Маловероятно, что операция существенно повлияет на ход войны, а предыдущие трансграничные операции не имели серьезных внутриполитических последствий для Путина.

Наступательные операции также рискуют привести к большим потерям, чем оборонные, в то время, когда украинские войска растянуты по линии фронта. Украине необходимо поддерживать благоприятный коэффициент выбытия личного состава с учетом ситуации с кадрами, поэтому большие потери в этой операции могут осложнить сдерживание будущих российских атак, если они истощат и без того ограниченные резервы Украины”, - написал Роб Ли

“Искренне желаю успехов Сырскому с этим проектом. По крайней мере, один такой успешный авторский у него — Харьковский в 2022”, - написала нардеп Марьяна Безуглая.





“Удерживаюсь от комментариев о происходящем, построение в режиме тишины несколько дней. Вернемся к реальности чуть позже”, - написала нардеп.