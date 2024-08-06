Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что в следующем году Украина получит гораздо больше F-16, но и сейчас они отлично справятся с защитой нашего неба.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Готовы ли россияне к обстрелу аэродромов? Будет ли у них охота на F-16?

Понятно, они же даже награду выставили, кто найдет. Будут говорить, вот по иллюзии. Уже, по-моему, были такие кадры, они уже показали кадр, что вроде уничтожили какой-то F-16. То есть все по иллюзии. Помните, уже такое было? Безумное количество танков они уничтожили, но в целом-то такого не было. Вот такая тенденция будет наблюдаться.

Это уменьшит количество обстрелов? Снизит их и так слабенькую точность? Ведь они целятся в одно место, а попадают в другое.

Они очень надеялись, что мы не получим F-16, до последнего. Потому что, да, вот по картам это действительно защита. Защита, которую они будут пытаться уничтожать, будут искать ее.

Эти самолеты F-16 будут использоваться только во время массированных обстрелов как ПВО? Сможем ли мы действовать на опережение, когда будем понимать, что сейчас может быть угроза массированного обстрела?

На опережение тоже, да. Я не буду говорить полный спектр их действия, но вот то, что касается защиты неба, - это да.

The Economist пишет, что Украина получила первые 10 из 79 истребителей F-16, до конца года мы должны получить еще 20, а остальные будут приходить в следующем году. Действительно ли нам дадут все 79 самолетов в 2025 году?

Может быть, не все 79, но в большей степени да. Да, мы получим это.

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