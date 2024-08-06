Адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань оформил медсправку и стал непригодным к службе в рядах ВСУ по состоянию здоровья.



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Также от мобилизации уклоняются его сын и родной брат. Эту информацию изданию "Закон и Бизнес" сообщила адвокат Елена Исаевская.

"Игорь Головань 1968 года рождения в начале июня признан ВВК Шевченковского ТЦК и СП непригодным к военной службе и был снят с воинского учета на основании ст. 31а (расстройства зрения) и 39а (гипертоническая болезнь)", - сообщила Елена Исаевская.

По ее словам, также не появился в Шевченковский ТЦК города Киева сын Голованя - Владимир, 1990 года рождения. Кроме того, по данным Исаевской, от органов ТЦК скрывается родной брат Голованя - Николай, 1972 года рождения и муж сестры Голованя - Евгений Шелякин, 1977 года рождения. Последний находится в розыске органами ТЦК, поскольку уклоняется от прохождения военно-врачебной комиссии.

Елена Исаевская в ближайшее время планирует обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

И.Головань известен тем, что является адвокатом П. Порошенко, который подозревается в государственной измене.

Как известно, оба взрослых сына Порошенко 39-летний Алексей и 23-летний Михаил также уклоняются от мобилизации, поскольку проживают в Лондоне и с начала войны не возвращались в Украину.