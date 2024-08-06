Украинский журналист Юрий Бутусов ранее благодарил за "выполнение великой миссии" российского писателя и руководителя интернет-проекта "Я помню" Артема Драбкина.



Об этом пишет сайт Українські новини.



Последний в 2022 году публично поддержал "СВО" и сравнил ее с великой отечественной войной. Также он заявил, что цель рф - уничтожение нынешнего антироссийского режима в Украине. Об этом пишет "Закон и Бизнес", публикуя скрины из Фейсбук.

Сейчас Драбкин берет интервью у "героев СВО" и героизирует их "подвиги". Также занимается популяризацией так называемой великой отечественной войны, "победы над фашизмом" и "подвига советского народа", беря интервью у ветеранов.

На скринах Бутусов благодарит Драбкина за масштабную работу, говорит, что перечитал все его интервью и обращается за советом.

Как также писали СМИ, в свое время Бутусов активно поддерживал Минские договоренности, но потом менял свое мнение в зависимости от политической конъюнктуры. А в 2015 году - он публично обещал вылечить свои диагнозы и идти служить на передовую. Но даже в период полномасштабной агрессии он не сдержал слово оформив отсрочку от мобилизации, как отец трех дочерей.