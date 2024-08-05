Военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, как в Украине можно собирать простые и дешевые БПЛА - аналог российской "Герберы"



Гербера. Разбираем находки. Несколько плат, шариков с топливом и такие БПЛА из фанеры способны долетать из России до глубины нашей территории. Друзья, у нас есть много команд, которые могут быстро и масштабно создать подобное решение. Может, тоже ответим?

Это изматывает ресурсы ПВО, как организационные, так и боевые. Это психологический элемент перенесения войны на территорию противника”, - написал Бескрестнов.

Напомним, российские БПЛА «Гербера» сделаны из фанеры, картона и пенопласта. Эти дроны не имеют дорогих комплектующих и дорогих навигационных систем, поэтому их россиянам не жалко при уничтожении. Такие БПЛА могут использоваться для нанесения ударов, унося меньший заряд.





Ранее Бескрестнов сообщал, что 20 июля Киев атаковал беспилотник типа "Гербер". В середине этого БПЛА ВСУ обнаружили 4G модем с украинской SIM-картой, через который дрон передавал данные об обнаруженных радарах. Российское Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS отмечает, что БПЛА "Гербера" выпускается в трех вариантах: камикадзе, радиоэлектронная разведка и приманка для ПВО.





