Нардеп Марьяна Безуглая снова выразила острую критику в адрес военного руководства.

Об этом она написала в своих соцсетях.

Безуглая отметила, что в Генштабе возлагаются на формальные телефонные доклады, что свидетельствует о критическом накоплении ошибок в управлении, которое тянется еще с 2014 и 2022 годов.

Она подчеркнула, что для понимания этих проблем не нужно иметь диплом университета обороны или даже высшее образование. Достаточно здравого смысла современного человека.

«Последние решения Сырского производят впечатление, что в Генштабе ВСУ не умеют работать не только с DELTA, но и с картой DeepState. Формальные телефонные доклады – все, на что они способны. Критическое накопление ошибок отсталого управления с 2014 и 2022 годов. Чтобы это понять, не нужно иметь диплом универа обороны или даже высшее образование. Просто необходим здравый смысл современного человека. Но это не о нашем генералитете.

Минобороны самоустранилось. Надежда разве что на тактическое звено и спецслужбы. – написала Безуглая.

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