АМКУ завершил маркет-тест по покупке CRH двух цементных заводов Buzzi за 100 млн евро. Соглашение станет самой большой инвестицией в строительный рынок Украины с начала полномасштабного вторжения.

Первого августа завершился маркет-тест Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о приобретении международной компанией CRH двух цементных заводов Buzzi.



Это предпоследний шаг по пути к соглашению, пишет УНН.

Маркет-тест предусматривал опрос потребителей, участников цементного рынка и экспертов. Этот инструмент АМКУ использует нечасто, в случаях крупных сделок слияний и поглощений.

Напомним, что 25 июля АМКУ объявил условия, при которых международный инвестор CRH сможет приобрести "Волынь-цемент" в Ровенской области и "Югцемент" в Николаевской области в итальянской Buzzi. Согласно условиям, CRH в течение 9 месяцев после приобретения предприятий должно передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору. Также компания обязуется информировать государственного регулятора о передаче доли активов, объемах производимого цемента, его поставках на рынок и т.д.

При этом инвестор сохраняет производственные мощности, а также обеспечивает равные условия и рыночные цены для потребителей стройматериала. Кроме того, CRH обязуется инвестировать в заводы, модернизировать производство, а также сохранить рабочие места, улучшая условия труда для сотрудников.

Стоимость сделки – 100 миллионов евро. Она станет крупнейшим инвестиционным соглашением на строительном рынке с момента полномасштабного вторжения.

CHR владеет тремя цементными заводами в Украине. Это "Николаевцемент", "Подольский цемент" и Одесский цементный завод.

По словам замминистра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан.

"Иностранные инвестиции в строительную отрасль Украины сверхважны сегодня, ведь они вместе со стратегией финансирования строительства жилья и промышленных мощностей будут косвенно влиять на экономический рост. Следовательно, спрос на строительные материалы будет расти, украинские предприятия смогут модернизировать мощности, а украинцы будут иметь возможность получить доступное жилье и рабочие места", - подчеркивает Кузе.

Эксперты отмечают, что потенциальное соглашение важно для восстановления страны. Ведь цемент является ключевым строительным материалом и присутствие иностранного инвестора, готового вкладываться в развитие внутреннего производства уже сейчас — залог избегания дефицита в пик восстановления.

По словам директора одного из крупнейших железобетонных заводов Украины Хмельницкзализобетона Валерия Корбута, "инвестиции и модернизация предприятий всегда повышают конкуренцию на рынке. А это, в свою очередь, делает продукт более качественным и доступным. Поэтому уже сегодня важно привлекать инвестиции в цементную отрасль, чтобы быть готовыми к восстановлению".

Андрей Бойко, генеральный директор компании KREISEL, производящей в Украине сухие строительные смеси на основе цемента.

"Как немецкая компания, мы на собственном опыте знаем, как сложно сейчас инвестировать, но это очень важно делать уже сегодня. Важно быть готовыми к тому моменту, когда начнется восстановление. Поэтому именно сейчас – идеальное время для модернизации и увеличения мощностей. Я очень поздравляю". международные инвестиции и я сторонник инвестиций именно в производство в Украине, в развитие так называемого "экономического национализма". места".

CRH – международная группа компаний с головным офисом в Ирландии, один из крупнейших в мире производителей строительных решений и материалов. В Украине работает под брендом CEMARK. С 1999 года компания инвестировала около 500 миллионов долларов в Украину. В частности, с начала полномасштабного вторжения CRH вложила 80 миллионов долларов, в том числе 34 миллиона в строительство цементного терминала в Киевской области. В 2022 году CRH сделала наибольшее в Украине корпоративное пожертвование через ЮНИСЕФ в размере более 1 млн долларов.