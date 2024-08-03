- накануне Верховная Рада повысила депутатский фонд для оплаты труда своих помощников до рекордных 133 тысяч гривен в месяц и разошлась отдыхать до конца августа;

- власть победно сообщила, об увеличении почти вдвое заработных плат налоговикам;

- правительство в очередной раз индексировало пенсии для судей и теперь средняя пенсия для них составляет 105,6 тысяч гривен в месяц (средняя пенсия для остальных пенсионеров - 5 816 гривен)…

а в том, что одним из главных социальных обещаний ЗЕ-команды было увеличение заработных плат учителей до 4 тысяч долларов (по тогдашнему курсу – 107 200 гривен).

Сегодня, если учесть реальный курс доллара по отношению к гривне, избирательное обещание ЗЕ-команды составляло бы зарплату учителям уже в сумме 164 тысяч гривен в месяц. Учитывая, что власти декларируют сейчас среднюю зарплату учителей в 13 тысяч гривен, уровень выполнения предвыборного обещания составляет аж 7.8 процента.

Печальнее всего, что это избирательное обещание для учителей, которые день и ночью агитировали за «Слугу народа», «послала» уже первая глава Министерства образования Новосад, которая начала свою деятельность по непримиримой борьбе за повышение… СОБСТВЕННОЙ ЗАРПЛАТНЫЕ. Ибо на зарплату в 36 тысяч гривен в месяц в 2019-20 годах она не могла выжить.

Избирательная история о зарплатах учителей начиналась как типичная ОХЛОКРАТИЯ с ее характерными признаками - НЕВИГЛАСТСТВА И ПРИМИТИВИЗМА (просто искали популистское обещание и неправильно посчитали цифры) и заканчивается, как ИДИОКРАТИЯ , по ЛОХАМ

Я уже молчу о других МОН-владельцах.

На днях заместитель Министра образования Винницкий, который уже год незаконно находится в статусе двойного гражданина, сравнил украинских преподавателей и студентов в Польше с бомжами.

О мизерных зарплатах преподавателей системы высшего и высшего образования, которых власть точно превращает в бомжей - в другой раз.