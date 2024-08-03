Медиум Анна Атаманова сообщила, что сейчас Зеленский пытается выбить лучшие условия для перемирия, но остановка боевых действий произойдет только в следующем году.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Зеленский на днях заявил о поручении в создании нового мирного плана, который должен быть готов уже в ноябре. В связи с чем я хочу вас спросить, будет ли он готов вовремя и что мы увидим в этом мирном плане?

Территория под угрозой, но все уже понимают, что нужно заморозить, приостановить конфликт, потому что идет истощение по обе стороны. И та версия, что Владимир Зеленский не хочет заканчивать войну, а просто, ходят такие слухи, получать финансирование, помощь за счет потерянных жизней военных, я вижу, что наоборот.

Очень сейчас хочет договориться, но договориться на выгодных для нас условиях. Я не могу сказать даже «справедливых», потому что это не несправедливо вообще, мы насколько можем, отбиваемся, и даже не имея ничего, добыв сейчас то, что есть, это уже колоссальный результат.

Я против всегда любой войны, но, когда защищать детей, дома, когда убивают жестоко, насилуют даже детей маленьких, здесь ужас, здесь издевательство, в страшной ситуации оказалась Украина. И действительно, сейчас уже начались договоренности.

У меня такое ощущение, что к 11 месяцу, как я и говорила, к концу 2025 года уже будет понятно – приостановка. Но это не будет так, что полностью отвод всех войск, возможно, на тех территориях, где активно велись, там еще не будет закончено. Но хотя бы будет ясно. И будет поддержка других стран территориально в Украине.

Как сообщала Politeka, Антон рассказал, что в августе есть угрозы обстрелов и разрушений жилой инфраструктуры.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала, действительно ли Люцифер работает через путина и других диктаторов этого мира.