Экстрасенс Дарина Фрейн провела ченнелинг с Люцифером и рассказала, действительно ли он работает через путина и других диктаторов этого мира.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Говорит, ему стало интересно тело себе взять. Каждые 100 лет он берт тело, об этом писали наши писатели, и приезжает в страну, где проходят какие-то судьбоносные для людей решения, где люди на пике своих эмоций, где много-много неизведанного их ждет, где власть меняется, где много насилия и много любви. Говорит ему впервые стало интересно, ему не было интересно 300 лет это человечество. Говорит, поэтому ему сейчас очень нравится все, что происходит.

Очень много людей говорят, что Дьявол живет в путине, в Сталине, в Си Цзиньпине, в Трампе, но тут получается, что Люцифер еще не пришел на эту землю. В чем ошибочная мысль?

Он говорит, что ты рассматриваешь меня как некого единственного, который дает властителям, правителям разные мысли на тему давай-ка уничтожим побольше людей, чувак, ты будешь круче. Но это не так. У меня, говорит, в подчинении есть куча разных, говорит, у нас в мире нет тоталитарной власти. Говорит, ваши представления про ад очень детские, как будто бы через детскую сказку тебе бы раскрывали, например, какие-то научные термины.

Говорит, он их условный руководитель, он их мотивирует к действию. Есть те, кто работает с теми, кто пропускает сквозь себя необратимую тьму. Необратимая тьма, знаешь, что такое? Это когда ты убил человека и тебе совсем не жаль. Это состояние, которого достигают многие властители.

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