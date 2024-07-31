Юлия Тимошенко требует немедленно принять законопроект 11379, которым вносятся изменения в Закон Украины «О мобилизации и мобилизационной подготовке» о расширении круга военнообязанных до 25-летнего возраста для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Лидер «Батькивщины» возмущена тем, что, несмотря на четкие возрастные параметры мобилизации, юношей в возрасте от 18 до 25 лет незаконно «таскают» по ТЦК и препятствуют поступлению в магистратуру.



Перед голосованием постановления о продлении мобилизации через военное положение, Юлия Тимошенко напомнила, что главным вопросом должно быть то, являются ли мобилизационные процессы справедливыми и законными.





Лидер «Батькивщины» в очередной раз назвала стратегической ошибкой парламента и президента принятие репрессивного, а не мотивационного закона о мобилизации.

«Сегодня в двенадцатый раз голосуем постановление о продолжении мобилизации. Двенадцать раз партия «Батькивщина» за это голосовала, но самый главный вопрос, который стоит перед нами – это какая мобилизация проводится в Украине, как она проходит, насколько справедливо, насколько законно и насколько к украинской нации, к ее самому существованию правильно. И здесь я хотела бы вам сказать, что, к сожалению, закон о мобилизации, который был принят на репрессивной, а не мотивационной основе – это большая стратегическая ошибка нашего парламента и президента», – отметила Юлия Тимошенко.



Она пояснила, что из-за определенных параметров этого репрессивного закона нарушаются права юношей от 18 до 25 лет, которые из-за коллизий в законе и после первой ВЛК, теряют статус призывника, становятся военнообязанными, а в некоторых случаях мобилизуются, несмотря на не мобилизационный возраст.



«В законе мы четко определили определенные параметры, которые должны быть выполнены. Есть определенные категории людей, которые не мобилизуются по закону, и этого нужно соблюдать. Но самое главное, что бы я хотела сегодня отметить, – это наша молодежь, наши дети от 18 до 25 лет. Кто дал право? Когда парламент определился четко в законе, что мобилизация только 25 лет, кто дал право забирать детей с 18 до 25? Нашли коллизию в законе, нашли какое-то основание и сегодня детей таскают практически противозаконно и против решения парламента, в том числе не допуская их в магистратуру», – возмущенно подчеркнула Юлия Тимошенко и призвала немедленно принять соответствующий законопроект, прекратив нарушать права юношей этой категории.



Кроме этого, по предложению депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко, парламент 339 голосами поручил Комитету по вопросам национальной безопасности безотлагательно рассмотреть законопроект 11379 на заседании комитета, чтобы немедленно рассмотреть его на заседании парламента и убрать дискриминационные нормы2 .





