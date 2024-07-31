Kyiv Post получил несколько эксклюзивных видео и фото, на которых видно продолжение спецоперации бойцов подразделений Главного управления разведки по уничтожению российских войск в Сирии.

Как утверждают источники Kyiv Post в спецслужбе, группа «Химик» в конце июля 2024 года нанесла очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.

На этот раз целью атаки стала военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

Этот аэродром контролируется русскими и используется в военных целях с 2015 года.

Собеседник Kyiv Post в украинской разведке рассказывает, что данный объект среди прочего использовался также для тренировки и отправки иностранных наемников на войну в Украину.