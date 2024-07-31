Состоялись встречи с посольствами государств ЛАКБ, отвечающих за Украину. На встречах дипломаты проинформировали о создании данного объединения и заинтересованности украинских парламентариев в налаживании и развитии межпарламентских контактов. В фокусе внимания поддержка имплементации украинской Формулы мира.



Также делегация Верховной Рады посетила Гватемалу и Ямайку. Это первые визиты в историю отношений между парламентами государств. Гватемала поддерживает наше государство и готова к углублению отношений, что в очередной раз подтвердилось во время ряда встреч с чиновниками страны.





Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Мы налаживаем отношения с коллегами из Латинской Америки и Карибского бассейна для усиления двусторонних связей. И визит именно в Гватемалу не был случайностью, ведь это государство стало первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к инициативе создания Спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии. Кроме того, в парламенте этой страны группа дружбы с Украиной самая многочисленная», - отметил политик.

Он сообщил, что работа в Гватемале началась встречей с Уполномоченным по правам человека, господином Алехандро Кордова, во время которой были озвучены факты военных преступлений российской армии в Украине: целенаправленные атаки на объекты критической инфраструктуры, удары по жилым домам, больницам, незаконная депортация украинских детей. Обсуждался вопрос о привлечении к ответственности в международных инстанциях всех виновных в таких преступлениях.

В то же время, на встрече с заместителем министра иностранных дел Гватемалы Моникой Ренатой Боланьос Перес главное внимание было уделено вопросу усиления двусторонних отношений между нашими государствами.

«Гватемала приняла участие в работе Международной Крымской Платформы и Саммите мира, поэтому мы заинтересованы в углублении связей. Прежде всего, это касается перспективы подписания соглашений об экономическом и научном сотрудничестве, распространения украинского опыта цифровизации государственного сектора. Также состоялась встреча с Президентом Конгресса Республики Гватемалы Нери Абилио Рамоса-и-Рамос, заявившим о готовности к сотрудничеству на всех уровнях», - рассказал Арсений Пушкаренко.

В эти дни украинская парламентская делегация находится с визитами в Чили, Аргентине и Парагвае, где запланирован ряд встреч по налаживанию межпарламентского сотрудничества и усилению поддержки Украины.

Он также добавил, что сейчас прорабатывается вопрос организации Парламентской конференции «Украина – Латинская Америка и Карибский бассейн», чтобы придать новый импульс отношениям нашего государства со странами региона.