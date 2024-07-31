Таролог Елена Бюн сделала расклад и сообщила, какие отношения у Трампа с кремлем, с Зеленским и собирается ли он выполнять свои обещания перед Украиной.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас ми видим риторику Трампа, которая изменилась. Он уже говорит и о том, что Украина должна стать частью ЕС давным-давно, и в НАТО нас должны взять аж бегом, и оружия он даст столько, чтобы закончить войну, если россия не отступит, он выступает с ультиматумами. Я понимаю, что ему хочется ко власти, но что из этих обещаний может быть исполнено?

Понятно, что Трамп сейчас использует Украину как козырь, и все свои обещания по поводу Украины. Но дело в том, что здесь есть моменты такие, что что-то из его обещаний – это действительно правда, он мог бы исполнить. То есть не все блеф и не все это для выборов.

Готов ли Трамп обнулить свои отношения с российской федерацией? Ведь они у них были. На какой сейчас они стадии? Вот что сейчас между Трампом и кремлем происходит?

Я так понимаю, кремль может разыгрывать то что, Трамп как бы их, что они хотели, чтобы он пришел. Это уже не первый раз у меня выпадает, что кремль панически боится прихода Трампа к власти, он боится непредсказуемости Трампа.

С Зеленским вел переговоры?

Говорили, интернет, видео, как-то они общались дистанционно. Да, я так понимаю, что обещал какую-то стабильность и поддержку Зеленскому Трамп. Это не факт, конечно, здесь старший аркан Верховная жрица первая, и я не удивлюсь, что они могут общаться или же будут общаться, но это не будет афишироваться. Может такое быть, совершенно не будет афишироваться.

Как сообщала Politeka, Гнатюк сделала прогноз на август и сообщила, что это время, когда нужно приостановиться и сосредоточиться на себе.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, что Украине принесет Камала Харрис.