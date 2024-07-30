Владимир Богатырь, адвокат, заслуженный юрист Украины

За три десятка лет независимости в украинском обществе сформировалось особое отношение к правоохранительной и судебной системам. Несмотря на все реформы, граждане им скорее не доверяют. И для этого существуют объективные причины, которые можно увидеть в открытых статистических данных.

О судебной защите

Де-юре статья 55 Конституции гарантирует защиту украинским судом прав и свобод человека и гражданина. Но она все же допускает возможность невыполнения этой гарантии. Ибо « каждый имеет право после использования всех национальных средств юридической защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в международные судебные учреждения ».

Только в 2023 году было зафиксировано 2531 обращение украинцев в Страсбург. Всего там ожидают рассмотрения около 9 тыс. жалоб из Украины, что вывело нашу страну в антирейтинге на третье место после Турции и России.

Эта нелестная статистика усугубляется слишком продолжительным рассмотрением в самом ЕСПЧ, где заявление может ожидать первого судебного решения с десяток лет.

Соответствующие данные содержат последний статистический отчет ЕСПЧ , который суд ежегодно готовит и представляет в разрезе стран-участниц Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Правда, далеко не все обращения рассматриваются по существу. Значительная часть (в последнем отчетном году это 67%) признается неприемлемой из-за отсутствия признаков нарушения прав, защищаемых Конвенцией, не исчерпания национальных средств защиты пропуска сроков обращения и т.п.

Так или иначе, в 2023 году ЕСПЧ постановило 130 решений по делам против Украины. Из них по 123 делам (94,6%) были установлены факты нарушения Конвенции. Только два решения показали правомерное поведение государства. Одно дело завершилось дружеским урегулированием, еще четыре касались других вопросов, как справедливая сатисфакция, пересмотр и т.д.

Также в отчете Евросуда традиционно приводятся данные по содержанию констатированных нарушений и их количеству:

Сразу заметим, что эту информацию нельзя воспринимать как отражение положения вещей именно в 2023 году. Как известно, дела в ЕСПЧ, за исключением срочных, рассматриваются очень медленно. Так что этот «европейский срез» скорее характеризует ситуацию за последний десяток лет.

Из него видно, что больше претензий украинцев, нашедших свое подтверждение в Страсбурге, были связаны с правом на свободу и личную неприкосновенность, правом на эффективное средство правовой защиты, запретом пыток и правом на справедливый суд.

При этом по отдельным статьям ЕСПЧ выделяет отсутствие эффективного расследования или чрезмерную продолжительность производства, если речь идет о суде. Такие ситуации близки к нарушению права на эффективное средство правовой защиты, гарантированного ст. 13 Конвенции: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, были нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в национальном органе, даже если такое нарушение было совершено лицами, осуществлявшими свои официальные полномочия. Это все истории, когда рядовой украинец пытается добиться справедливости, обращаясь в государственные органы, но так и не получает ее. И, если составить количество установленных фактов таких нарушений, окажется, что они составляют подавляющее большинство – 110 случаев!

О качестве расследования

Теперь давайте эту гипотезу о нежелании (или неспособности) государственных органов гарантировать соблюдение прав и помогать гражданину проверим на национальном уровне.

Для этого можно взять официальную статистику Офиса Генерального прокурора о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений и результатах их досудебного расследования, которое обновляется ежемесячно и выкладывается на сайте ОГП .

Согласно Единому отчету об уголовных правонарушениях, в 2023 году было учтено 475 595 преступлений и уголовных проступков. Только по 189 292 делам (39,8%) лицам было вручено сообщение о подозрении. В суд с обвинительным актом передали 166 189 производств. При этом закрыли по разным причинам дел по 235 540 правонарушениям (почти половина от открытых). Понятно, что эти данные также относительны, ведь производство могло быть открыто несколько лет назад, а попасть в суд - только в отчетный период. Однако цифры все же формируют определенную картину качества досудебного расследования в Украине. Абсолютна цифра 302081 – именно столько правонарушений по состоянию на конец 2023 года оставалось в производстве (относительно них не было принято решение об окончании или закрытии дел).

Если эти характеристики проанализировать по видам, то можно узреть достойные внимания особенности их расследования.

Так, если исследовать по признаку тяжести, то около половины случаев регистрации уголовных правонарушений находится подозреваемый. И если это произошло, то в девяти из десяти случаев дело с обвинительным актом передают в суд. Аномалия – особо тяжкие преступления. Ведь здесь только 7,9% производств содержат подозрения, а в суд передается меньший процент дел, по которым началось уголовное преследование лица (68%).

Ответ на вопрос о причине такого отклонения можно объяснить, если взглянуть на эти же цифры в разрезе качества расследования преступлений в зависимости от главы Уголовного кодекса.

Чтобы не усложнять восприятие материала, мы выбрали следующие правонарушения:

против жизни и здоровья личности против собственности в сфере хозяйственной деятельности военные против мира, безопасности человечества и международного правопорядка



Именно их расследование отражает состояние соблюдения прав человека, влияния на бизнес или подход к работе органов в наиболее популярных преступлениях.

Как видно из приведенных цифр, процент объявленных подозрений при расследовании этих уголовных правонарушений ниже среднего (кроме особо тяжких преступлений). И можно предположить, что здесь существенно повлияли показатели расследования, например, преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (в основном особенно тяжкие). То есть когда открывается производство, информация об этом распространяется через средства массовой информации, а дальше дело не идет.

Впрочем, во всех случаях процент передачи дел в суд столь же высок. Кроме нарушений в сфере хозяйственной деятельности, это может свидетельствовать об особенностях, связанных с особым интересом применения ограничительных мер именно к представителям бизнеса.

Также привлекает внимание показатель закрытия уголовных производств, когда процесс прекращается без приговора. Видно, что больше всего процесс прекращался без приговора в проступках и особо тяжких преступлениях.

А по правонарушениям против жизни и здоровья лица закрытых в течение года дел было в 1,7 раза больше, чем было зарегистрировано, что свидетельствует о системной работе по уборке так называемых «висяков».

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Следовательно, приведенные данные свидетельствуют, что в настоящее время гражданину, подвергшемуся нарушениям прав и обратившимся за защитой в правоохранительные органы, не стоит рассчитывать на быстрое и эффективное восстановление справедливости.

Приведенное вызывает особую обеспокоенность и в связи с продолжающимся отступлением Украины от отдельных обязательств, определенных Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Вопрос о наличии справедливой судебной системы стал почти риторическим, особенно после многочисленных попыток реформирования. Однако необходимость установления системы справедливого судопроизводства остается актуальной всегда. Народная мудрость и большинство религий указывают на то, что произвол и бесправие неизбежно приводят к трагическим последствиям. Законность и справедливость необходимы для того, чтобы лидеры могли эффективно выполнять свои обязанности даже во время войны.