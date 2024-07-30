Стабилизационные пункты, военные госпитали и прифронтовые больницы получают самое современное оборудование, необходимое для спасения как раненых военных, так и гражданских граждан.



«Совместными усилиями вместе с фондом «Надежда» и нашим партнером Алексеем Омельяненко мы доставили в госпитале на передовую аппарат МРТ, два аппарата КТ, пять аппаратов для гемодиализа Prismaflex, наркозно-дыхательный аппарат, десятки УЗИ и рентген-аппаратов, больше 200 медицинских мониторов, подогреватели инфузий, ультразвуковые скальпели и более десяти портативных аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария)», - рассказал Валерий Дубиль, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, председатель Наблюдательного совета БФ.





Команда фонда «Надежда» начала работу по обеспечению медучреждений с первых дней полномасштабного вторжения, и за это время волонтеры проехали фактически вдоль всей линии фронта на донецком, харьковском, запорожском и южном направлениях.





«Пытаемся делать все возможное, чтобы доставить врачам то, что они просят – помочь им качественно и быстро выполнять свою работу. Конечно, потребности больниц на линии огня колоссальны, но каждый раз мы привозим им дорогостоящее оборудование и знаем, что оно точно поможет спасти не одну жизнь. Шаг за шагом мы двигаемся ко все лучшему оснащению прифронтовых больниц и стабпунктов, и это было бы невозможно без наших партнеров, в том числе и Алексея Омельяненко, который не остается в стороне от всех наших благотворительных инициатив», - резюмировал Валерий Дубиль.