Также фонд "Надежда" с партнерами доставил медицинские грузы в больницы Херсона. Фольгированные простыни, телевизор для гинекологического кабинета, дыхательные контуры, расходные материалы, постельное белье, ортопедические принадлежности, медикаменты, витаминные комплексы и средства гигиены получили четыре больницы Херсона и Белозерки.





«Лечить и спасать жизнь во время войны – наиболее нужное и благородное дело. Это тот случай, когда нужно не критиковать государство, а максимально помочь государству. Радуюсь, что внесли долю помощи учреждениям здравоохранения в мужественным врачам прифронтовых регионов Украины», - резюмировал Николай Томенко.

Медицинский груз помогли собрать Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Global Empowerment Mission Ukraine в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation, Revival Foundation, Geri Care и фонд «Украина Помощь Брайтшайд имени святого Лаврентия».