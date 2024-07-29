В госпиталь Главного управления разведки на южное направление передали аппарат для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) и кислородный концентратор. Это стало возможным благодаря усилиям первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, председателя наблюдательного совета фонда «Надежда» Валерия Дубиля, а также меценатов Алексея Омельяненко, Анатолия Шкрибляка, Наталии Некрасовой и Романа Коваля.
Мы доставили на передовую, в военные госпитали и стабилизационные пункты уже более 20 таких аппаратов. Они спасают жизнь наших раненых защитников в Покровске, Дружковке, Курахово, Виннице, Запорожье, Харькове и в полевых условиях на самых сложных участках фронта. Сейчас ожидаем из-за границы еще 8 единиц такого оборудования – эти аппараты будут распределены между разными военными подразделениями и передали в их медицинские службы на передовую. Мы даже не можем посчитать, сколько жизней наших ребят спасли аппараты Easy Pulse, но если с их помощью военным медикам удалось вернуть с того света хотя бы одного человека, значит, наши старания не зря», – рассказал Валерий Дубиль.
Также фонд "Надежда" с партнерами доставил медицинские грузы в больницы Херсона. Фольгированные простыни, телевизор для гинекологического кабинета, дыхательные контуры, расходные материалы, постельное белье, ортопедические принадлежности, медикаменты, витаминные комплексы и средства гигиены получили четыре больницы Херсона и Белозерки.
«Лечить и спасать жизнь во время войны – наиболее нужное и благородное дело. Это тот случай, когда нужно не критиковать государство, а максимально помочь государству. Радуюсь, что внесли долю помощи учреждениям здравоохранения в мужественным врачам прифронтовых регионов Украины», - резюмировал Николай Томенко.
Медицинский груз помогли собрать Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Global Empowerment Mission Ukraine в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation, Revival Foundation, Geri Care и фонд «Украина Помощь Брайтшайд имени святого Лаврентия».