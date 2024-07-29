Пока активная украинская община обсуждает ход избирательной кампании в США, успехи повстанцев-таурегов в Мали и церемонию открытия Олимпиады в Париже власти готовят масштабное повышение налогов для народа. К сожалению, общественная дискуссия на эту тему отсутствует сама по себе.

Поэтому предлагаю ПОМОЧЬ владыкам в деле надлежащего и своевременного финансирования наших военных и ВСУ в 2024 году.

В силу правого режима военного положения и конституционных предписаний социального государства и бюджетной справедливости НЕОБХОДИМО:

1. Ограничить предельный предел заработных плат и премий для ВСЕ системы государственной и местной власти начиная от членов Наблюдательных советов до помощников депутатов ВР и чиновников местных ОТГ; (для примера ВР увеличила фонд заработной платы для помощников депутатов до 133 тысяч гривен в месяцев, при том что среднестатистический депутат имеет не более 2 помощников);



2. Ликвидировать государственное финансирование политических партий (напоминаю, что только в 2024 году оно составляет 840 миллионов);





3. Предусмотреть выплаты пенсий для всех категорий пенсионеров в сумме, не превышающей максимальную пенсию в 23 тысячи гривен (напоминаю, что средняя пенсия судей составляет более 100 тысяч гривен);

4. Отменить решение об увеличении заработных плат налоговикам, на которое сейчас запланировано более миллиарда гривен до конца года;



5. Отменить финансирование из бюджета властных СМИ и других пиар-мероприятий власти (например, только в Киеве для чиновничьих СМИ предусмотрено более 200 миллионов гривен в 2024 году);

6. Остановить бюджетные расходы на так называемые фонды и помощников депутатов местных советов (напоминаю, что только один Киевсовет запланировал потратить почти миллиард гривен на зарплаты 240 помощников и фонды 120 депутатов;

7. Оптимизировать численность управленческой вертикали, финансируемой из государственного и местного бюджетов.

(для примера, определить максимальную численность заместителей руководителей организаций и учреждений бюджетной сферы не более 3 человек. Для понимания проблемы: в МОНе 9 заместителей министра, в Кличко - 13 заместителей, в КНУ - 9 проректоров и т.д.)

8. Ввести мораторий на тендерные закупки для проведения НЕ ПРИОРИТЕТНЫХ на время ВОЙНЫ работ: строительство и реконструкция стадионов, закупка техники и авто, переложение бордюров и плитки…



9. Остановить «чемпионат мира» по поездкам в заграничные командировки чиновников для «обмена опытом и опытом инвестиций» и «чемпионат Украины» по проведению пафосных властных форумов, конференций и презентаций за бюджетные средства;

10. И, конечно, очень хотелось бы увидеть новое самостоятельное, профессиональное и патриотическое правительство с реальной программой деятельности, вместо нынешнего правительства временных и никаких министров при офисе президента.