Народный депутат Марианна Безугла сообщила, что в войсках распространяется информация о подготовке к снятию командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск (ДШУ) Эмиля Ишкулова, одного из наиболее авторитетных руководителей в ВСУ.





"Решила написать сейчас, как в войсках распространяется информация о подготовке к снятию командира 80-й бригады ДШВ Ишкулова, одного из наиболее авторитетных руководителей в ВСУ. Снимают его из-за несогласия с нереалистичными задачами Сырского", - написала Безугла.



Также она сообщила, что сейчас происходят изменения в военную, чтобы интегрировать ДШУ в пехоту.

- Руководящий состав бригад выводят из коллективов и отправляют по одному в сухопутные бригады, нарушая постоянство команд и ломая волю.

- Корпус ДШВ переименовали в корпус быстрого реагирования и подчинили Сырскому направлению, чтобы дальше перевести в сухопутные войска.

- при существенном улучшении мобилизации адекватного укомплектования частей ДШВ не произошло. Продолжается истирание в ноль батальонов с ветеранами, опытными сержантами и офицерами, а приоритет пополнения отдается сухопутным войскам. Мало того, мобилизованные отправляются в первую очередь в новые сухопутные «бригады-зомби», о которых я писала неоднократно, а не на пополнение уже существующих боевых бригад.

– Центр подготовки ДШУ работает на минимуме мощностей, хотя там как раз большинство инструкторов с боевым опытом.

– При этом ДШУ, как всегда, отправляют на самые горячие, самые сложные направления.

- Вообще бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках", - написала Безугла.





Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда российским войскам придется остановить наступление и встать в оборону .