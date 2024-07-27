Официально стартовала XXXIII летняя Олимпиада-2024 в Париже.



Учитывая истерику и системную политику противодействия и попыток срыва Олимпийских игр в Париже со стороны России и ее слуг по миру, сейчас хочу привести убедительные факты победы Украины и Франции и одновременно тотальное поражение путинской России в этом контексте.





1. На Олимпиаде в Париже примут участие 10 500 атлетов из 206 стран, разыграющих 329 комплектов медалей в 32 видах спорта;





(напомню, что в МОК входят 206 национальных комитетов. Такая большая численность, например в ООН - 193 страны, объясняется участием государств с ограниченным суверенитетом)

2. ВПЕРВЫЕ на церемонии открытия 7 500 спортсменов на 85 лодках проплыли по Сене и за этим действом наблюдали около 300 тысяч человек на специально построенных трибунах на берегу этой реки;





3. На летние Олимпийские игры в Париже продано около 9 миллионов билетов, что является новым рекордом в истории всех Олимпиад;

4. Прогнозирую, что и рейтинги трансляций соревнований Парижской Олимпиады тоже будут рекордными.

Россия, которая в последние годы убеждала, что Олимпиада без ее спортсменов НЕНУЖНА и невозможна, добилась такого:

1. От России на Олимпиаде будут присутствовать 15 так называемых нейтральных спортсменов. Это самая маленькая делегация для летних Олимпийских игр в истории России и СССР. Меньше россиян было лишь в 1908 году во время правления царя Николая II - тогда Российскую империю представляли лишь 6 спортсменов.

2. Пафосно прорекламированные Путиным так называемые "Всемирные игры дружбы" как "альтернативная Олимпиада" провалились и теперь их обещают провести в 2025 году.

Украина, конечно, тоже должна извлечь определенные уроки по подготовке к Олимпиаде:

- идея с возможным украинским бойкотом Олимпиады, по-моему, была ошибочной и привела к уменьшению численности нашей команды.

В Париже наше Государство будет представлять самая маленькая из времен Независимости команда в составе 140 атлетов в 23 видах спорта;

- региональное представительство атлетов на Олимпаде-2024 показательно демонстрирует ошибочность политики НОКовской команды времен Бубки, когда лучшие областные отделения НОК (критериями оценки были количество массовых мероприятий и розданных информационных материалов) представлены МЕНЬШИМ количеством спортсменов;

- отсутствие государственной спортивной политики (ВР до сих пор не может назначить Министра спорта) и погоня за деньгами владельцев клуба привела к формированию ПЕРВОЙ в истории Украины олимпийской футбольной команды фактически из дублеров.

Но, несмотря на это, уже сегодня можем говорить о ПРОВАЛЕ российской политики, направленной на дискредитацию и срыв Олимпиады и ПОБЕДЫ Украины и Франции, которые уже сейчас имеют уникальную возможность превратить Олимпийские игры в фестиваль СПОРТА и МИРА.





И не забываем болеть за НАШУ КОМАНДУ, потому что Олимпийские медали воюющей Украине тоже важны и нужны.





