Нардепка Марьяна Безуглая подвергла критике законопроекты о повышении налогов для финансирования Сил обороны Украины.



Об этом она сообщает в Telegram.

“Но абсурд ситуации с планированием состоит в том, что никто в Минобороны и Кабмине не пытается оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подать свою потребность и стоит ли, например, создавать новые небоеспособные “бригады-зомби” вместо пополнения и усиливающих существующих подразделений, увеличивать штабы и держать в армии непригодных», – пишет Безугла.

По ее словам, создание одной такой бригады стоит, по меньшей мере, 20 млрд грн. Она уверена, что нет ни одного специалиста в правительстве, оценивающего целесообразность "бесконечного желания главка ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту".

«Тысячи «мертвых душ» в армии тоже никем не оцениваются. Только штат ТЦК и СП – почти сто тысяч (!) человек”, – подчеркнула Безуглая.

Как сообщала Politeka, Корчинский рассказал, что все же планирует Украина – увольнять Крым или переговоры с РФ .

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ используют F-16, как только они прибудут .