С первых дней полномасштабного вторжения команда ВО «Батькивщина» во главе с лидером Юлией Тимошенко помогает Силам обороны Украины, прифронтовым госпиталям и медицинским учреждениям по всей Украине.

Эта гуманитарная миссия продолжается и сейчас – на днях партийцы доставили помощь на харьковское, донецкое и южное направления.

«Мы объединяем усилия наших команд из разных регионов, чтобы максимально быстро и эффективно доставлять помощь как нашим защитникам, так и нашим медикам. На прошлой неделе мы работали на Востоке – партийцы из Киева и Харьковщины передали военным на покровское направление большую партию помощи, включая средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, Ecoflow, павербанки, Starlink, тепловизоры и дрона. Также по дороге заехали к несокрушимым медикам Изюма и Чугуева - передали партию медицинского груза больницам Харьковщины. Оборудование, ортопедические принадлежности, операционные наборы, хирургические инструменты и медикаменты получили медучреждения Чугуева и Изюма», - рассказал народный депутат, председатель Киевской городской организации ВО «Батькивщина» Валерий Дубиль.

Кроме того, команда ВО «Батькивщины» Киева и Николаевской области передали аппарат для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) и кислородный концентратор медицинскому подразделению на николаевское направление и доставили большой гуманитарный груз в больницы Херсона.

«По запросу военных медиков с южного направления мы доставили критическое оборудование для спасения жизней раненых военных – аппарат Easy Pulse Schiller для неотложных реанимационных мероприятий как в условиях стационара, так и во время эвакуации и кислородный концентратор. А больницы Херсона, которым мы помогаем с первых дней деоккупации, в очередной раз получили медицинский груз. Вместе с большой командой родителей из разных областей мы делаем все возможное, чтобы помогать нашим защитникам, нашим медикам и нашим людям на передовой. С верой в Украину, с верой в ВСУ и нашу победу», - резюмировал Валерий Дубиль.