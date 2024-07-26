Эта гуманитарная миссия продолжается и сейчас – на днях партийцы доставили помощь на харьковское, донецкое и южное направления.
Кроме того, команда ВО «Батькивщины» Киева и Николаевской области передали аппарат для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) и кислородный концентратор медицинскому подразделению на николаевское направление и доставили большой гуманитарный груз в больницы Херсона.
«По запросу военных медиков с южного направления мы доставили критическое оборудование для спасения жизней раненых военных – аппарат Easy Pulse Schiller для неотложных реанимационных мероприятий как в условиях стационара, так и во время эвакуации и кислородный концентратор. А больницы Херсона, которым мы помогаем с первых дней деоккупации, в очередной раз получили медицинский груз. Вместе с большой командой родителей из разных областей мы делаем все возможное, чтобы помогать нашим защитникам, нашим медикам и нашим людям на передовой. С верой в Украину, с верой в ВСУ и нашу победу», - резюмировал Валерий Дубиль.