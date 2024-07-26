Реабицентр открыл двери для врачей Института травматологии и ортопедии НАМН Украины. Здесь завершены ремонтные работы. Реабилитационное пространство общей площадью более 500 м²: зал механотерапии, лечебный и массажный залы, кабинет физиотерапии, врача ФРМ, два кабинета психолога. Помещения оснащены инклюзивными уборными.

«Реабилитация защитников и защитниц, гражданских граждан, пострадавших от войны – один из ключевых вызовов для Украины. Вовремя, качественная реабилитация возможна, если есть команда врачей и медицинское пространство, где они могут проводить лечение. Собственно, год назад, я пообещал врачам Клиники реабилитации Института травматологии и ортопедии, что такое помещение у них будет, ведь именно они проводят реабилитацию для военных с тяжелыми полиструктурными травмами конечностей. Мы нашли партнеров и сдержали слово. Сегодня у нас техническое открытие. Ждем установки оборудования. Хотя психологи уже могут работать в своих кабинетах» - отметил Олесь Довгий , автор инициативы РебиЦентр.



Открытие для пациентов Реабицентра запланировано на сентябрь - с установкой современного оборудования в рамках совместного проекта Всемирного банка и HEAL Ukraine. По словам директора ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМНУ Юрия Поляченко, реабилитационное пространство будет функционировать как отделение Института и предоставлять услуги по реабилитации военным бесплатно.

«Для нас это очень важное событие. Потому что до сегодняшнего дня у нас было только 30 койкомест для пациентов, которые лечатся стационарно. И новое инклюзивное, безбарьерное пространство с современным оборудованием – это была мечта и требование времени. Ведь обращений на прохождение реабилитации есть до 300 в месяц. Мы сформировали мультидисциплинарную команду и готовы работать для наших защитников» - рассказала Наталья Борзых, заведующая отделом реабилитации, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед, врач ФРМ.

Справочно. РеабиЦентр - инициатива Олеся Довгого . Первый проект по созданию центра для реабилитации в Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины официально стартовал 4 августа 2023 года с подписания трехстороннего меморандума между Министерством здравоохранения Украины, Институтом травматологии и ортопедии НАМНУ, а также Благотворительным Фондом в иконирует функцию административно-технической платформы инициативы .