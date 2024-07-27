Медиум Анна Атаманова рассказала, что участие Камалы Харрис в выборах вместо Байдена готовилось уже давно, и она действительно очень волевая, но в мире последнее слово будет за Китаем.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я говорила о том, что по состоянию здоровья Байден может свою кандидатуру снять, но есть женщина темного цвета волос, которая будет очень сильной, активной, со своей позицией. Я думаю, что давно это был план Б и подготовка как козырь в последний момент. То есть это не случайно, давно, в последний момент открыли козырь против Трампа.

И действительно женщина очень сильная, очень волевая, и очень многого будет достигать. Я вижу ее, как ей масса людей аплодирует, поддерживают и доверяют.

Кто для Украины на самом деле был бы лучшим вариантом в победе президентской гонки – Трамп или Харрис? Не будут ли с ней какие-то подводные камни, если она победит?

Трамп много обещает, но это просто обещания, которые не должны реализоваться. Харрис.

И Китай. Здесь за Китаем будет слово. Будет момент, когда Китай с россией будет в чем-то не соглашаться по поводу территорий и еще чего-то. И вот тогда Китай в последний момент, чтобы показать свое лидерство в мире, может помочь Украине. Но необходимы дипломатические отношения налаживать с Китаем и договариваться с сильными лидерами. Потому что Китай и россия – вроде как и союзники, но здесь явный лидер Китай, однозначно, и очень заинтересована россия в Китае, а Китай заинтересован только в своих интересах.

Как сообщала Politeka, Гай рассказала, что в Латвию россия планирует вторжение, а для Польши – провокации.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала о планах Трампа на Украину и россию.





