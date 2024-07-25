Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Я понимаю, что он вынужден немного танцевать под дудку наших западных партнеров. Они хотят миролюбивых заявлений, то есть они хотят, чтобы украинское государственное руководство демонстрировало, что оно действительно конструктивное. И здесь трудно разделить слова, обращения к нашим западным партнерам, к западному обществу и в Украину, чтобы он мог говорить украинцам: «Не слушайте, что я там им втираю, американцам, а на самом деле мы будем держаться до конца», - рассуждает Дмитрий Корчинский.

И вот на фоне заявлений Зеленского о мире, о том, что Украина готова к переговорам, отмечает он, мы имеем и заявления Сырского о том, что у него есть планы по освобождению Крыма. Итак, констатирует гость программы, на ставке верховного главнокомандующего все они обсуждают эти планы по освобождению Крыма и т.д., то есть о продолжении войны.

«Немного знаю Сырского, он не политик, он не говорил бы и не делал бы никаких заявлений по политическим соображениям, ему наплевать. То есть это чисто человек войны. Если он это говорит, значит они это обсуждают, это у него в планах. Это, может быть, не реализуется, но, очевидно, он собирается это попытаться реализовать, и для этого накапливаются ресурсы», – объясняет Дмитрий Корчинский.

По словам политика, Украине и раньше приходилось идти на неприятные уступки нашим западным партнерам. Например, рассказывает он, когда ВСУ освобождали правобережье Херсонщины, было намерение и возможность уничтожить эту российскую группировку, но под давлением партнеров, рассчитывавших на точки соприкосновения с врагом и переговоры, пришлось их просто выпустить, потому что нам нужно от них оружие и деньги.

Как сообщала Politeka, Дикий рассказал о важности выстраивания диалога между украинскими властями и Трампом.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда ВСУ смогут уничтожить логистику оккупантов в Крыму.





