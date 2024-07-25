Таролог Татьяна Гай рассказала, что в Латвию россия планирует вторжение, для Польши – провокации, а вот Грузию ждет настоящая революция.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас в Латвии устанавливают противотанковые защитные сооружения, и это очень показательно, потому что Польша готовится по полной программе к войне. Поляки на полном серьезе готовятся к вторжению, готовятся как на завтра и не собираются сдавать никакие свои позиции. Давай посмотрим, действительно ли россия планирует нападение или провокацию в ближайшее время?

Да, Королева мечей. Когда-то давно, еще, может, полгода назад мы пересмотрели несколько стран по карте и говорили, что Латвия будет первой. Не Литва, а Латвия, я очень хорошо запомнила – одна из первых стран, куда пойдет все-таки россия. Дойдет ли дальше, не дойдет ли, это будет видно, но здесь так. Там уже все не то, что они готовят, там уже готово. И какая бы ни была Латвия, враг имеет очень большое преимущество.

Может быть военный конфликт на территории Польши или провокация в ближайшие полгода?

Провокация будет, военный конфликт – точно нет. Провокация будет в октябре серьезной, но военного конфликта я не вижу.

Сейчас в Грузии арестовывают военнослужащих, воевавших со стороны Грузии за Украину, на территории Украины в последние годы. Почему происходят эти аресты? Угрожает ли Грузии революция или военный конфликт россии в Грузии?

Страх. Страх власти перед противником. Эти аресты происходят, на самом деле здесь очень интересно, здесь есть и страх, и финансовый, опять же, подтекст этого вопроса, тех, кто находится в Грузии у власти. Грузия защищает себя. Она не против Украины, но она вынуждена так показательно делать для того, чтобы предотвратить нападение россии. Ну, я не знаю, может такое быть или не может, но вот карты мне показывают именно так.

Планирует ли россия напасть на Грузию?

Нет, совершенно. Она просто как обычно манипулирует. Я хочу сказать, что будет революция. Вот революция в Грузии возможна, нападение – нет.

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