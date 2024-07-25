Олег Крот, известный украинский предприниматель и соучредитель холдинга TECHIIA, активно занимается волонтерской деятельностью с начала войны в Украине. Его инициативы охватывают широкий спектр помощи, от поддержки военных до оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам.

Олег Крот вместе с собратьями по волонтерскому фронту финансирует закупку необходимого оборудования, амуниции, а также техники, которая помогает военным эффективнее выполнять свои задачи. Меценат регулярно передает гуманитарные грузы на передовую и организует поставки помощи мирным жителям, пострадавшим от войны. Это включает в себя доставку продуктов питания, медикаментов, одежды и других необходимых вещей в самые горячие точки страны.

Кроме нужд армии и гражданских, оказавшихся в затруднении из-за боевых действий, Олег Крот поддерживает медицинские учреждения и обеспечивает их необходимым оборудованием и медикаментами. Вместе с этим меценат финансирует лечение и протезирование раненых военных и гражданских лиц, помогает им получить высококачественную медицинскую помощь как в Украине, так и за рубежом.

Кроме восстановления здоровья наших защитников Олег Крот принимает участие в проектах восстановления поврежденной инфраструктуры, включая строительство и ремонт школ, больниц и жилых домов в пострадавших от войны регионах.

А также поддерживает образовательные инициативы, направленные на помощь пострадавшим от войны детям и молодежи, и инвестирует средства в оборудование для музея военного университета Украины для сохранения современной истории, популяризации военного дела и развития профессиональной армии.

Волонтерская деятельность Олега Крота получила признание как в Украине, так и за ее пределами. Его вклад в поддержку страны во время войны неоднократно отмечался наградами и благодарностями различных организаций и государственных учреждений.