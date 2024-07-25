Родившиеся в Украине

В Украине есть две собственные марки кровоостанавливающих турникетов – «Днепр» и «Сич».

«Січ» работает с 2014 года. По ее собственным данным, в 2023 году компания произвела 500 тыс турникетов, а всего уже произвела более 1 млн единиц продукции. Основатели компании решили придумать свою, специальную конструкцию SICH-Tourniquet. После полномасштабного вторжения "Сич" производила турникеты даже в оккупации.

«Днепр» начал производиться весной 2022 года. Разработчик турникета «Днепр», производственная компания «Простор», до полномасштабного вторжения создавала изделия из разных видов синтетических материалов. А уже в марте 2022 года компания переориентировала производственную базу на кровоостанавливающие жгуты. Первая модификация прошла испытания в цехах компании и на передовой, были сделаны усовершенствования, и уже через полтора месяца появился турникет второго поколения «Днепр Gen2».

Оба производителя имеют много положительных отзывов от бойцов и боевых медиков..

По сути, «Днепр» и «Січ» не уступают иностранным аналогам, в частности американским. А кровавый опыт полномасштабной войны, которой давно не знала ни Европа, ни весь мир, улучшил некоторые технические качества и добавил удобства этим жгутам по сравнению с аналогами.

И Днепр, и Сечь уже традиционные поставщики Сил обороны и отдельных служб, в частности Нацгвардии. А также пользуются спросом со стороны волонтеров .

Деньги дороже жизни

Весной 2024 г. Нацгвардия объявила очередной тендер на закупку 100 тысяч турникетов.

По сути это был тендер между «Сич» и «Днепр». Ведь другой качественный конкурент (американское САО) почти втрое дороже украинских аналогов.

Кроме лучшей цены, Нацгвардия требовала от поставщика соблюдения нескольких условий: металлический ворот (рычаг, затягивающий жгут вокруг конечности) и фиксирующая клипса с липучкой. Почему? Потому что металлический ворот – это надежность. Он крепкий, а также дает большую возможность адекватно почувствовать силу зажима жгута, потому что не сгибается. А фиксирующая клипса с липучкой – это так сказать предохранитель, который легко накладывается и предотвращает ослабление жгута. Вместе обе детали дают больший шанс наложить турникет собственноручно. Видимо, по этим причинам «Днепр» пока несколько дороже «Сечи».

Американское САТ не имеет металлического ворота, а Сечь не имеет фиксирующей застежки с липучкой. То есть, технически условиям тендера удовлетворял только турникет «Днепр». Он и был намечен победителем тендера.

Тут владелец «Сичи» поднял шум на тему «тендер прописан под одного поставщика».

Вызывает удивление, что протестовать владелец «Сичи» начал не в тот момент, как узнал условия тендера, а после определения победителем своего конкурента. Возможно, он надеялся организовать свою победу, несмотря на технические требования тендера, но руководство Нацгвардии проявило антикоррупционную принципиальность.

Никто не мешал "Сечи" сделать продукт в соответствии с требованиями Нацгвардии. Собственно это был хороший повод перенять сильные стороны конкурента и улучшить свой продукт. Конструктивные преимущества Днепра уже два года как не были секретом для Сечи. Впрочем, производитель Сечи все это время не пытался изменить собственный продукт. Следует отметить, что Нацгвардия уже давно предпочитала технические характеристики турникетов «Днепр». Даже в жалобе владельца Сечи сказано, что НГУ « в очередной раз провела тендер под одного участника».

Однако «Сечь» избрала путь на дискредитацию Нацгвардии. И добилась своего. В результате тендер был отменен.

Хочется верить, что раненым бойцам Нацгвардии было чем воспользоваться после отмены закупки.

Кстати, на сайте Prozorro есть немало тендеров, в условиях которых прописано требование к турникету иметь ленту, на которую время наложения жгута можно нанести патроном. То есть, так сказать, нацарапать это время острым концом патрона на случай, если под рукой нет маркера или ручки. Напомним, медикам крайне важно знать время наложения турникета на раненого. Так вот, такая лента имеет только турникет «Сич». Но заказчик имеет право определять сам, какие технические требования для него важны. И еще не было ни одного тендера, где конкуренты «Сичи» требовали бы отмены тендера из-за такого специфического требования.

Впрочем, в этой истории есть положительные моменты.

Во-первых, ответственные лица боятся каких-либо обвинений в коррупции. Это обнадеживающе.

Во-вторых, в Украине массово производятся качественные турникеты, а цена их не растет благодаря конкуренции.

В-третьих, после отмены закупки несколько подразделений Национальной гвардии Украины обратились в компанию «Простір» с просьбой предоставить турникеты «Днепр». Так что нацгвардейцы нуждались именно в этих турникетах. Производитель пошел навстречу подразделениям НГУ и передал несколько тысяч кровоостанавливающих жгутов.