Шаманка Сейраш заявила, что планы Трампа не так просты, как кажется, он, хоть и хочет быстро закончить войну, но и даст Украине возможность разгромить россию.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я обратила внимание на то, что было изложено с позиции Бориса Джонсона, что он транслировал от Трампа. Там очень интересная промелькнула такая штука, что, да, договориться, отказаться от Крыма, Донецка, такое мы уже слушали, вся история, помочь Украине выйти на границы 24 февраля, ну, словом, откатить ситуацию назад, вернуть из россии партнерство… Но Джонсон, когда пересказывал слова Трампа, сказал, что Трамп настаивает или хочет, чтобы Украине дали разрешение в ближайшее время на более масштабное использование западного оружия по территории рф.

То есть этот хитрый американский жук планирует как? Ему не нужна рф, которая способна восстановиться быстро, он дает, моделируем ситуацию, Украине полностью развязанные руки, чтобы мы могли стрелять по территории рф, куда нам хочется дальнобойными иностранными ракетами. Итак, это сразу аэродромы военные, следовательно, это сразу военные склады, оно все под угрозой. Куда не долетает ракета, туда долетает дрон.

То есть этот хитрый жук хочет «классику» мирных переговоров, где мы от чего-то отказываемся, но на момент, когда мы будем это подписывать, у россии будут существенные тыловые потери, очень существенные, который очень трудно восстановить. То есть у нее почти не будет флота, это позиция Трампа и почти не будет авиации. А самолеты и корабли – это не то, что можно построить через год. То есть это такой ресурс, который ты будешь восстанавливать десятилетия.

Как сообщала Politeka, Фрейн заявила, что для переговоров россии придется что-то вернуть Украине, но путин этого очень не хочет.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала о причинах убийства Фарион.





