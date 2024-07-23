Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с фондом Николая Томенко Рідна країна», в рамках гуманитарной поездки на Восток, передали защитникам Украины большую партию помощи, включая средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, Ecoflow, павербанки, Starlink, тепловизоры и дрона.

Об этом рассказал Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя парламентского комитета по здоровью нации.

«Наша миссия – спасать жизнь, и мы в очередной раз это подтверждаем, работая в прифронтовых регионах. Первой точкой нашего маршрута в Донецкой области стал Святогорск! Для военных 207 батальона 241 отдельной бригады ТРО и нашего товарища, защитника Сергея Михайлюка из Черниговщины, мы собрали средства и приобрели четыре системы РЭБ, которые помогут военным выполнять боевые задания и сохранять жизнь личного состава. Также защитникам из других подразделений, защищающих Украину на донецком направлении, мы передали партию генераторов, Ecoflow, павербанков, Starlink, тепловизоров и дронов. Общая стоимость переданного груза превышает один миллион гривен, и мы продолжаем делать все, чтобы увеличивать наши возможности от поездки к поездке, чтобы помогать нашим защитникам и защитницам еще больше», - отметил Валерий Дубиль.

Средства питания для защитников Донбасса предоставили меценат Святослав Нечипоренко и компания EDG-group. К этой гуманитарной миссии присоединились фонд Николая Томенко "Рідна країна", меценат Валентин Петренко и команда волонтеров из Харьковской области.



После встреч с военными в Донецкой области благотворители передали партию медицинского груза больницам Харьковщины. Оборудование, ортопедические принадлежности, операционные наборы, хирургические инструменты и медикаменты получили медицинские учреждения Чугуева и Изюма. Медицинский груз помогли собрать Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Global Empowerment Mission Ukraine в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation, Revival Foundation, «Украина Помощь Брайтшайд имени святого Лаврентия» и профессор Гайнрих Беннер.