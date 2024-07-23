Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) вынужден обратиться в правоохранительные органы и общественность из-за нового инцидента по попытке блокирования его деятельности в головном офисе по адресу Крещатик, 34, г. Киев.

Сообщает официальный сайт УСПП.



В помещении остаются личные вещи работников делового союза, а также важные рабочие документации, ключи для электронной подписи, бланки и печати организации. Эта ситуация значительно усложняет нашу деятельность и ставит под угрозу срыва международные проекты по восстановлению Украины, в которые мы вовлечены.



Напомним, что несколько месяцев назад балансодержателем помещения – Управлением административных зданий Хозяйственно-финансового департамента Секретариата КМУ – в ультимативной форме принято решение не согласовывать продолжение размещения офиса УСПП, который он занимает 32 года, аргументируя это потребностями в здании чиновников. Помимо того, сам Кабмин наоборот анонсировал сокращение министерств, соответственно и их штатов, а соседние этажи упомянутого здания на Крещатике, общей площадью около 3 тыс. квадратных метров, годами не используются.





УСПП стремится решать все только в правовом поле. Следовательно, продолжаются судебные производства по данному вопросу, решение по которым судами еще не принято.

В то же время балансодержатель, не дождавшись судебного решения, установил металлическую конструкцию, стоимостью около 400 тыс. гривен – и это в военное время, в условиях беспрецедентного дефицита бюджета – чтобы просто не допустить работников общественной организации на их рабочие места.

На базе УСПП действует Антикризисный штаб устойчивости экономики в условиях военного положения, где обсуждаются проблемы экономики военного времени, а в заседаниях принимают участие представители парламента, чиновники, бизнес-организации, Национальная академия наук и другие. Рекомендации штаба учитываются в решениях СНБО и Правительства, законопроектах ВРУ. Да, недавнее заседание Антикризисного штаба было посвящено вопросам бронирования и энергетике. Нашими усилиями был достигнут прогресс в электронном бронировании специалистов, до этого - в возможности забронировать все 100% работников предприятий ОПК и т.д. Предложения по энергетике будут учтены в решениях СНБОУ. Накануне президент УСПП Анатолий Кинах провел рабочую встречу с секретарем СНБО Александром Литвиненко, на которой стороны согласовали совместные действия в данном направлении.





Украинский союз промышленников и предпринимателей активно вовлекается в реализацию инициативы Президента "Сделано в Украине" и совместного Заявления Правительства и бизнес-ассоциаций Украины об углублении сотрудничества государства и бизнеса.

Более того, в стенах УСПП регулярно проводятся встречи и рабочие коммуникации с международными партнерами – продолжается совместный проект по МОТ по стимулированию экономической вовлеченности женщин через развитие сети корпоративных детских пространств, онлайн-конференции с родственными организациями бизнеса – как ЕС, США, так и других стран. -партнеров Украины в борьбе с российским агрессором, встречи с послами

В Варшаве усилиями УСПП зарегистрирован международный Фонд Premier-U, основной целью которого является восстановление Украины от последствий российской агрессии, привлечение под указанные цели инвестиций стран-партнеров. В наблюдательный совет Фонда вошли экс-премьер-министры Украины и Польши, и в перспективе – большинству стран ЕС.

Поэтому такие односторонние действия балансодержателя (Управление КМУ) угрожают срывом важных проектов по восстановлению Украины, ставят под сомнение государственные намерения отдельных членов правительства, задействованных в этом деле.

Пока продолжаются судебные разбирательства, препятствовать выполнению уставной деятельности УСПП - организации с 32-летней историей, известной и уважаемой в бизнес-кругах Украины и ЕС - недопустимо. Это наносит ущерб евроинтеграционному процессу, имиджу государства, ухудшает деловые ожидания бизнеса и снижает эффективность диалога власти-предприниматели.

Беспрепятственная деятельность УСПП критически важна для поддержки украинского бизнеса и промышленности, особенно в условиях военного положения.

Мы обращаемся к бизнес-ассоциациям Украины, объединениям работодателей, общественных организаций и инициатив - поддержать нас, как вы это делали всегда. Также обращаемся к средствам массовой информации с просьбой об освещении этого инцидента. Ваше внимание и поддержка важно для обеспечения прозрачности и справедливости в нашей стране.

Война, развязанная РФ против Украины, продолжается. Враг направляет свои усилия на истощение ресурсов Украины.

Сейчас время для единства, совместной работы по повышению устойчивости и самодостаточности национальной экономики, развитию украинского производства и, следовательно, дальнейшему укреплению нашей обороноспособности.



