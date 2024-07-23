Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что убийство Фарион было заказным и политическим, поскольку она владела информацией, которой нельзя было выйти в свет.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Какова была настоящая причина покушения на Ирину Фарион?

Информация, чтобы не дать ей выйти в свет. Это может быть кто-то из политиков, это может быть какой-то политический деятель, ну, в таком плане, достаточно состоятельный человек. Я не исключаю, что это может быть олигарх.

У меня был расклад на нее, что ей шла опасность до этого еще, когда у нее был скандал, там сразу карты показывали опасность. Карта дежавю здесь, Десятка мечей, это планировали и осуществили. То есть планы такие были на нее, и это осуществилось.

Я склоняюсь, что это все-таки политическое убийство. Да, не дать информации выйти в свет. Это еще что-то, возможно, то, что она опубликовала. Тут больше раскачать ситуацию таким образом. Это еще может быть не одно убийство, еще может быть что-то такое, попытаться раскачать ситуацию внутри страны.

Эта тайна, которую знала Ирина Фарион, касается этого человека или будущего Украины?

Здесь и бизнес, здесь и ресурсы, здесь и недра Украины. Ну, тут целый букет. И политика, само собой. И все-таки у него есть или же у этих людей есть связь с кремлем, оно показано. Знаете, я бы сказала, что здесь какие-то скрытые интересы присутствуют, в интересах кремля.

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