В состав делегации вошли народные депутаты Валерий Дубиль, Николай Княжицкий, Артем Ковалев, Владимир Вятрович, Юлия Светличная, Олег Синютка, Виктория Гриб.



Нардепы провели четыре насыщенных дня встреч и переговоров с польскими друзьями и коллегами. Украинскую делегацию сопровождал Пан Марчин Босацкий, председатель польско-украинской парламентской группы. Кроме рабочих совещаний, осмотрели польские порты, через которые фактически ежедневно поступают грузы, затем направляющиеся в Украину.



«С начала полномасштабного вторжения через порты Гдыня-Гданьск мы получили более 100 контейнеров с благотворительной помощью, которые нам регулярно посылают из США наши партнеры Илья Мардер (Eltech Trust) и Аксения Крупенко (Revival Foundation). Также с польскими коллегами много говорили о поддержке Украины, реформах, обмене опытом и необходимых шагах для достижения стабильного мира на европейском континенте, и прежде всего - в Украине», - рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.





Валерий Дубиль

В рамках визита народные депутаты Украины провели встречи со спикером Сената Малгожата Кидава-Блонской и вице-спикером Сейма Моникой Велиховской, мэром Гданьска Александрой Дулкевич, президентом города Сопот Магдаленой Чаржинской-Яхим, государственным секретарем Министерства финансов и региональной политики фондов Ааном Яном Шишко, Министром национальной обороны Владиславом Косиняк-Камиш, вице-президентом Польско-украинской хозяйственной палаты Дариушем Шимчеем и другими должностными лицами государственных органов и учреждений Польши.

«Спасибо коллегам-депутатам Республики Польша и народу Польши за ту колоссальную поддержку, которую они с первых дней полномасштабного вторжения оказывали и продолжают оказывать нашей стране и нашим людям!» – резюмировал Валерий Дубиль.