Экстрасенс Дарина Фрейн заявила, что для переговоров россии придется что-то все же вернуть Украине, но путин этого очень не хочет, и потому может пойти на провокацию и эскалацию.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

А возможна ли такая ситуация, что после Олимпийских игр в Париже начнется война в Европе?

Вполне. Ну, путин, в принципе, уже куда-то хочет напасть, потому что он сейчас загнан, он не знает, что делать.

Он переговоры-то начинать не хочет. Они говорят: «Ну, окей, допустим, мы уговорим Зеленского приехать с вами встретиться где-нибудь в Стамбуле. В Стамбуле нормально? Нормально. Символично? Символично. Мы же там тоже когда-то со Стамбулом воевали, а теперь они молодцы». Но он говорит: «А что, я остановлю войну? Я им не отдам. Нет, нет, нет, я вот это вот заберу». Они говорят: «А так не будет, вам надо что-то будет отдать». Вот что-то оставить, что-то отдать.

В условиях переговоров он тоже должен будет что-то уступить. Это требование всех мировых лидеров, скажут: «Ну, чувак, сколько можно уже?». Но чтобы переговоры не состоялись, он может сделать только одно – напасть на тех, кто ему советует отдать. Но, опять же, вероятность не большая. Ему под Рождество захочется больше.

Помните Гринча, который похитил Рождество? Европейское Рождество, декабрь – это ж такая огромная тоже химера, традиция, это время, когда все максимально добры, счастливы, поют про magic moments. Вот он готовит самое основное на зиму для них, для европейцев.

Как сообщала Politeka, Gaya рассказала, что все шансы стать президентом США есть у Трампа, и решения по Украине будут.

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