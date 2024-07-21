А кто Вам мешает:

- наконец-то утвердить Генеральный план города и определить историческую зону украинской столицы, как это предусмотрено законодательством?

- узаконить статус памятников для всех архитектурно и исторически значимых зданий Киева?

Тем временем «европейские городские власти» с «патриотическим Киевсоветом» штампуют разрешения для строительства торгово-офисных центров на месте исторических домов или по линии метро.

А когда киевляне реагируют на очередное преступное и коррупционное решение, то чиновники Киева, как Герасим из тургеновского «МУМУ», потому что он вроде и муж честный и добродушный, но против барыни (в понимании друзей-застройщиков, заплативших за выборы) не попрешь!

Еще больше бесит тот факт, что наши крупные застройщики и их властные защитники продолжают продвигать в Киеве русские названия. Это надо так любить русскую империю, чтобы назваться «Тургеневъ»?!

Здесь хочу напомнить слова нашего известного писателя Ивана Нечуй-Левицкого, который одно время неповторимо описал красоту Киева, об этом русском, языковом и мировоззренческом знаке - Ъ.

В его статье «О НЕНУЖНОСТЬ великорусской литературы для УКРАИНЫ и славянщины» от 1878 читаем:

«Они (русские) придержали развитие высшего нашего слоя, потому что и она когда-то много потеряла времени, пока училась в средних школах по-великорусски, потеряла время, может, не один десяток лет. Сколько времени упустили наши ученики, сколько списали бумагу, пока выдолбили себе в голову ту одну букву Ъ».

И дальше подает печальный прогноз по поводу «дружбы с братским русским народом»:

«Украину ждет плохая перспектива в России, перспектива ТЕМНАЯ как НОЧЬ, и только новые украинские интеллигентные национальные силы светят в темном будущем времени, как звезда утро. Сходи же, звезды, и поведи за собой пышное летнее горячее солнце, чтобы оно осветило всю Украину, прогнало печальную, адскую ночь и повело за собой ясный день науки и просвещения - и воли, воли, воли…»