Ясновидец Валерий Шатилович рассказал, получится ли у россиян провокация с водой на Киевщине и насколько северные области Украины защищены от возможной угрозы с территории Беларуси.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Угроза от воды, об этом сейчас говорят все. Видите ли вы, что враг может сделать какую-то провокацию на территории Киевщины, которая будет касаться затопления Киева?

У меня вот приходит такая информация, что это как туз в рукаве. То есть не хотят делать вот прямо сейчас, в самое ближайшее время, но этот вариант наш враг рассматривает как один из возможных для решения вопроса. Как бы это есть, но это придерживают. Пока к этому не планируют прибегать.

У меня ощущение, что они хотят со всех сторон поднадавить на нашу власть, на нас, на Украину, на Киев, а тогда они уже сделают вот это с водой. Ну, будем молиться, чтобы у них этого не получилось.

Сейчас говорят о том, что возможно наступление со стороны Беларуси, под угрозой может оказаться Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области. Враг отступает от границ, делает какие-то маневры, что-то происходит. Можно ли посмотреть, есть ли угроза до конца года со стороны Беларуси?

Сверху для меня это Беларусь, она светится таким темно-коричневым цветом. Да, в ней есть оружие, но его не много. Есть ли тут русские войска? Ну, они есть на границе, но их тоже не много. Будет ли наступление? Я не вижу пока наступления. Я вижу, что они вот держат, кошмарят границу.

А обстрелы мирного населения Черниговской, Киевской, Житомирской областей со стороны Беларуси возможны?

Я не вижу массированных обстрелов. Да, вот одна какая-то ракета летит, вот еще вроде бы. Ну, это какие-то нечастые такие атаки могут быть с белорусской стороны. И вот эта территория как-то защищена, вот Киевская, Житомирская, Волынская области, Черниговская. Я не чувствую здесь опасности такой, как это было в начале войны. То есть можно сделать вот такое предсказание, что нет угрозы для этих областей.

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