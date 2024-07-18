Экзорцистка Isita Gaya рассказала, что все шансы стать президентом США есть у Трампа, решения по Украине будут, напряжение спадет, но может возникнуть новый огонь там, где его нет.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я вижу, что столь напряженная ситуация будет сохраняться до выборов в Соединенных Штатах. После выборов будет решение по Украине принято, и после выборов будет велика вероятность разрешения этой тяжелой ситуации. Сейчас, пока не произошли выборы в Штатах, такая тяжелая ситуация. После выборов будут изменения, это однозначно, в Украине.

Если говорить об осени, то мы действительно зависим сейчас и весь мир сейчас зависит от выборов в Америке, за этим все следят. Как ты считаешь, действительно ли Трамп может возглавить Америку?

Я вижу, что на 90% президентом станет действительно Трамп, и следующим президентом после Трампа станет его дочь Мелания.

Сейчас уже Байден совершил очень много ошибок, и все начинают понимать, что он не до конца в своем уме. И та ситуация, где он президента Зеленского назвал путиным… Это видео, я, думаю, все уже увидели, посмотрели, и понимают все, что не все так хорошо с ним. И это не единственная ситуация.

Поэтому Трамп имеет большой шанс, я вижу, что он будет возглавлять Америку. И действительно благодаря этим изменениям будут изменения и для Украины, и действительно для всего мира. То есть будут приняты такие решения, благодаря которым вот эта негативная военная такая напряженная ситуация должна прекратиться в Украине. То есть вот эти выборы Трампа уберут напряжение. Но может возникнуть новый огонь в тех странах, где его сейчас нет. То есть возникает здесь вероятность столкновения Америки и Китая, большая вероятность, когда будет возглавлять именно Трамп.

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