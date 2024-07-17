Журналисты уверяют, что в перечне вопросов были рассмотрены вопросы гражданской защиты населения, внедрения систем оповещения, медицины, фортификационных сооружений.

Пишет сайт Акценти.



Последние ракетные обстрелы, трагедии в Киеве, Кривом Роге, где погибли и были ранены более 150 граждан, в том числе детей, показывают, что вопросу гражданской защиты населения не уделяется достаточно внимания.

Органы государственной власти, местного самоуправления не уделяют вопросу гражданской защиты населения должного внимания. А если честно говоря, то не заботятся совсем о наших гражданах.

Отсутствие государственного финансирования, отсутствие денежных средств в государственном и местном бюджетах влечет за собой невыполнение требований действующего законодательства, постановлений и распоряжений правительства общинами.

За последнее время внедрение систем оповещения набрало коррупционные масштабные схемы, это и лоббирование ГСЧС отдельных коммерческих структур, обычно в полезных целях, перерасходы и нецелевое использование бюджетных средств при внедрении систем оповещения.

Ранее СМИ приводили примеры закупки систем в городе Вишневое Киевской области, по ценам в два раза выше, чем на аналогичное оборудование в городе Макарове. Манипуляции при проведении тендера в Кременчуге, когда компания, которая дала более низкую цену на 10 млн грн, была отклонена, а чтобы поживиться на бюджетных деньгах, местные воры, сидящие в кабинетах городского совета, решили прибегнуть к манипуляциям – изменения тендерной документации. И таких случаев в стране много.

Но основная беда – это то, что практически системы оповещения не закупаются. Очень многие пытаются рассказать обществу об отечественных производителях систем оповещения, таких как «Галтехноком», «Львов-Телеком», «Уличное Радио», «Бранд Мастер», но за период пяти лет эти компании устроили систем аж на 15 млн грн. Если перевести на количество то набегующих систем 80 и у общественности возникает большое сомнение их работоспособность.

Так можно строить гражданскую защиту населения 200-300 лет, когда потребность систем для Украины составляет десятки тысяч единиц. Системы оповещения нужны были еще вчера и потому органам государственной власти, местному самоуправлению нужно задуматься.

Пришло время, когда и Президент решил вмешаться в вопрос внедрения систем оповещения. По информации, за последнее время, уже два руководителя областей уволены именно за отсутствие мер гражданской защиты населения.

Украинцы надеются, встреча Президента с руководителями областей внесет ясность. Органы государственной власти, местного самоуправления в этом вопросе должны взаимодействовать, ведь только совместными усилиями можно наладить должную гражданскую защиту населения.