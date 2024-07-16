Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Покушение на Дональда Трампа. Действительно ли там есть российский след или украинский? Что это было?

Смотрю, есть ли там украинский след, сразу карта иллюзий выпадает. Нет. Украина явно тут не причастна, две карты причем говорят «нет».

А россия, российский след… Здесь глаза завязаны, то есть они тут присутствуют каким-то боком, да, но не явным. Потому что здесь дальше карта силы и желание достигнуть чего-то. Чего они хотят достигнуть? По большому счету, чтобы семья, которая управляет миром на сегодня, ну, тайная власть, скажем, чтобы она и дальше управляла миром, но каким-то образом, каким-то боком…

Понимаете, здесь они присутствуют, но в то же время они какую-то роль свою играют, не все так с ними просто.

ИПСО о том, что Украина имеет отношение к покушению на Трампа приживется среди трампистов? Поверят ли они в это?

Нет, они не верят, но в информационном пространстве, опять же, могут манипулировать определенные силы.

Каков будет результат для Украины из-за таких манипуляций?

Здесь действия направлены на то, чтобы помощь по пасиву была. Очень много зависит, конечно, кто будет президентом. Но я не вижу здесь какого-то катастрофы для Украины.

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