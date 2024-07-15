Тарологиня Лана Александрова сделала расклад и сообщила, что Байден на выборы все же пойдет, и стоящие за ним люди готовы дать Украине оружие, вопрос только в их интересах.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Уйдет ли Байден в отставку и откажется ли от президентского поста и президентской гонки в ближайшее время?

В него вложено много денег, очень многое, он просто обязан. Может, он и не хочет, но карта Дьявола говорит о том, что человек уже, как говорится, подписал контракт, и он не может соскочить с этой темы. Потому он вынужден будет.

Ну, там еще есть, готовят кого-то ему на замену. Вот сам он не уйдет, лично сам он куда-то не уйдет. Он будет в гонке участвовать. Но проблема в том, что по Башням оно может все разрушиться или он может что-то такое набакапорить, что мама дорогая. То есть сам он не уйдет, может быть такое, что у него просто сдаст здоровье, его могут поменять. Вот так вот скажем, но лично сам он никуда не уйдет. И да, действительно, он уже устал, это все ему не очень интересно.

Кто стоит за Байденом? Это группа людей или один человек? И как они настроены по отношению к Украине?

Ой, это такая старая какая-то организация, это группа людей, и это прямо организация очень старая, то ли партия, то ли что. Такое впечатление, что они заботятся о многих. Как говорится, они чуть ли не у источников чего-то были, грубо говоря, когда передается по роду, по племени, не знаю. То есть это не один человек, это люди, которые по родам идут или кланами какими-нибудь.

Они занимаются своими проблемами. Их Украина может интересовать только с точки зрения, если она входит в их интересы. То есть здесь нет «любит или не любит», «хочет или не хочет». Это во-первых. Во-вторых, да, они готовы нам давать защитное оружие. Есть карта, что они готовы давать, но еще скрытый момент.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, что благодаря разрешениям для ВСУ в Крыму будет очень жарко.

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