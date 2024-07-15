День рождения партии «родители» отметили волонтерской работой, а не громкими празднованиями. Грузовые грузы с дронами, РЭБами, генераторами, старлинками и медоборудованием были направлены от каждого из 25 регионов Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.



Об этом написала на своей странице в Фейсбуке лидер партии Юлия Тимошенко.



Другой формат празднования дня рождения партии сегодня лидер «Батькивщины» и его однопартийцы считают неуместным.



«Торжества по этому поводу обязательно будут. Уже после победы над врагом», – пообещала Тимошенко.

