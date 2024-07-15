День рождения партии «родители» отметили волонтерской работой, а не громкими празднованиями. Грузовые грузы с дронами, РЭБами, генераторами, старлинками и медоборудованием были направлены от каждого из 25 регионов Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.
Об этом написала на своей странице в Фейсбуке лидер партии Юлия Тимошенко.
Другой формат празднования дня рождения партии сегодня лидер «Батькивщины» и его однопартийцы считают неуместным.
«Торжества по этому поводу обязательно будут. Уже после победы над врагом», – пообещала Тимошенко.
В то же время экспремьер отметила, что гордится своей командой, которая умеет работать, и заверила, что после победы «Батькивщина» вернет в управление страной профессионализм, ответственность, эффективность.
«Нет сомнения, что мы, украинцы, победим врага в войне, и после этого преодолеем все проблемы и успешно пройдем путь возрождения своей красивой, европейской Украины», – написала Юлия Тимошенко.
Напомним, «Батьківщина» была основана 9 июля 1999 года. Ее бессменная лидер Юлия Тимошенко дважды возглавляла правительство. В действующем созыве парламента "Батькивщину" помнят за громкие выступления против продажи сельскохозяйственной земли, приватизации стратегических объектов, повышения налогов для бизнеса, против легализации игорного бизнеса и марихуаны, увеличения тарифов на газ и электроэнергию.