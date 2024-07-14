Благотворители передали ГУР автомобиль, мощные зарядные станции, генератор, мовики, fpv-дроны и символический подарок – старинные карты Украины. Собрать большой груз помогли меценаты – Святослав Нечипоренко (EDG Group), Александр Запышный, Олег Кобра и семья Герег.

«Вместе с фондом «Надежда» мы регулярно помогаем Силам обороны Украины, в том числе – и нашим героическим разведчикам. Бойцы ГУР под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова не только занимаются разведкой, но и участвуют в самых ожесточенных боях, планируют и реализуют блестящие спецоперации как на территории Украины, так и за ее пределами. Результаты их работы, большинство из которых, конечно, остаются в тайне, когда-нибудь непременно войдут в учебники по истории и военному делу. Поэтому помочь героям-разведчикам и передать необходимые средства лично Кириллу Алексеевичу – большая честь для нас и наших партнеров», – рассказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.

Ранее команда фонда «Надежда» совместно с партнерами передавала для нужд разных подразделений ГУР два авто, более сотни fpv-дронов, старлинки, дроны и тепловизоры. По словам разведчиков, вся оказанная помощь помогает бойцам выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта.