Медиум Анна Атаманова рассказала, что ВСУ успешно воспользуются разрешением бить ракетами Storm Shadow вглубь рф, горячо будет и в Крыму, но лукашенко тоже получил указания.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Нам разрешили наконец-то бить ракетами Storm Shadow вглубь территории россии. Насколько это будет эффективно? Сможем ли нанести удар по ключевым объектам, чтобы ослабить врага в июле?

Правильно вы сказали, что по ключевым объектам. Украинцы сейчас будут использовать эту возможность, этот шанс для того, чтобы уничтожать нефтебазы, склады и столь важные стратегические объекты. Оно у меня проигрывается либо в период даже 3 месяца, либо в период 3 недели.

И я все-таки снова чувствую, что нужно быть осторожными, аэропорты, они будут биться, потому что россияне боятся теперь ответа украинцев действительно. Хотя и своим поведением показывают, что им плевать на весь мир, и они никого, ничего не боятся, и ни перед чем не остановятся.

Будут ли бить украинцы? Да. Я вижу, что будет применено на территории россии и Крыма, сейчас там будет эпицентр событий однозначно.

Но я сегодня почувствовала еще, что есть какие-то указания, договоренности со стороны Беларуси, поэтому нужно быть готовыми и все же закрывать Черниговщину, Житомирщину, скоро будут просчитывать там территорию.

А Ровненщина?

Ровненщина в том числе. За Ровненщину я говорила, что нужно быть очень осторожными, нужно миновать те территории, ведь будет попытка ДРГ зайти. Но их отвлечет и будет отвлекать в последний момент наш план, который должен быть воплощен в Крыму.

Как сообщала Politeka, Бюн сделала расклад и сообщила, что россияне уже не в первый раз целятся по детской больнице «Охматдет».

Также Politeka писала о том, что Сейраш заявила, что российский удар по «Охматдету» сдвинет с мертвой точки определенные разрешения по действиям ВСУ на фронте.





