Блогер опубликовала видео. В нем она обратилась к министру обороны рф Андрею Белоусову, который, которій как она говорит, является ее "дядей".

"Я просто тебя призываю, дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь и остановись, пожалуйста, остановись. Я знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться", — говорит на видео Вертинская.

Она также рассказала, что 10 лет назад жила в Киеве и регулярно посещала детскую больницу "Охматдет" со своим ребенком, у которого инвалидность.

По словам Вертинской, в Киеве до сих пор живет двоюродный брат Белоусова. Там же похоронены его бабушка, дедушка и тетя, за могилами которых, отметила блогер, продолжает следить ее отец.

Кроме того, отметила блогер, в Соломенском районе Киева продолжает жить работать двоюродный брат министра обороны рф.

"А если погибнет твой брат, я тебе этого не прощу никогда. И ты об этом, думаю, будешь очень сильно сожалеть", — отметила Вертинская.



8 июля российские войска во время массированного обстрела нанесли удар по детской больнице Охматдет в Киеве. В этот момент там находились 600 пациентов и почти столько же работников. Двое взрослых погибли, один из них — молодая врач из Львова, десятки людей пострадали. Повреждены 24 отделения. Около 100 маленьких пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения Киева и области.